Авиакомпания Ирана отказалась от полетов в Бейрут

Иранская национальная авиакомпания Iran Air решила приостановить все рейсы в Бейрут на фоне ударов Израиля по Ливану. Об этом сообщает Tasnim.

«Все рейсы авиакомпании Iran Air в [международный] аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте отменены до дальнейшего уведомления», — заявили в компании.

В ночь на 28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по складам с оружием ливанского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута. Точечные удары наносились по гражданским зданиям в районе Дахия на юге города. ЦАХАЛ утверждает, что под ними находились склады «Хезболлы». Ливанское движение назвало эти заявления «лживыми».

Накануне ЦАХАЛ нанес авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Его целью был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. В результате удара, по данным минздрава Ливана, более 70 человек пострадали. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

Ранее возле аэропорта Бейрута начался пожар после атаки армии Израиля.