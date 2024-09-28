В Молдавии облили краской вход в здание телеканала, обвиняемого в «обслуживании Санду»

Неизвестные прошедшей ночью в Кишиневе облили красной краской вход в здание общественной компании «Телерадио Молдова», обвиняемой со стороны оппозиции в «обслуживании» президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. Об этом сообщает издание NewsMaker.

До этого молдавская полиция сообщила о задержании молодых людей, обливших краской входы в здания правительства, министерства труда и Центризбирком. В полиции утверждали, что один из задержанных признался на допросе, что действовал якобы «по указанию оппозиционных политиков, связанных с РФ».

22 сентября блок пророссийских партий «Победа» провел акцию против евроинтеграции Молдавии.

16 мая парламент Молдавии назначил референдум о вступлении в Евросоюз на 20 октября.

За соответствующее решение проголосовали 55 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), 20 представителей оппозиции воздержались, еще один парламентарий проголосовал против.

Ранее в Молдавии допустили введение энергетической блокады Приднестровья.