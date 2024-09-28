ЕС не готов к введению новой биометрической системы на границах

Несколько стран Европейского Союза обратились к Брюсселю с просьбой о переносе запуска новой биометрической системы контроля для въезжающих в ЕС, запланированного на 10 ноября, так как это может привести к образованию очередей на границах. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на информированные источники.

Согласно новой системе, граждане всех стран, не входящих в ЕС, должны будут регистрировать свои данные, включая отпечатки пальцев, в иммиграционном центре аэропорта по прибытии при первом визите в Евросоюз. Источники указывают, что Германия, Франция и Нидерланды еще не подтвердили готовность работать с обновленной системой контроля, несмотря на то, что на эти страны приходится 40% всех пассажирских перевозок в ЕС.

Один из представителей транспортной отрасли отметил в интервью газете, что ожидается увеличение очередей на границах на 30–100% после внедрения системы.

Представитель Еврокомиссии заявил изданию, что работа над запуском системы продвигается «в соответствии с планом», однако задержки «не исключены».

В июле министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что граждане РФ без биометрического паспорта больше не смогут посетить республику.

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