Ликсутов заявил о рекордном числе поездок на метро и МЦК по картам банков

Пассажиры московского метро и МЦК в августе оплатили проезд банковской картой на турникетах 29,1 млн раз, установив новый рекорд, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, показатели в августе выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По его словам, такие результаты указывают на то, что москвичам и гостям столицы удобен такой способ оплаты проезда в метро и МЦК.

«Москва — мировой лидер по количеству способов оплаты проезда в городском транспорте. Мы не только внедряем новые платежные инструменты, но и расширяем действующие», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что раньше по банковской карте можно было пройти только на крайних турникетах, а с 2023 года такая возможность появилась на всех устройствах.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать удобные пассажирские сервисы», — заключил он.

Ранее Максим Ликсутов рассказал о начале подготовки метро Москвы к зиме. Он отметил, что до конца октября на всех станциях московского метро установят почти 6 тыс. вестибюльных дверей в рамках подготовки к зимнему сезону.