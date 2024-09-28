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Жителя Красноярского края могут обвинить в отравлении своей семьи дихлофосом

Отца погибших под Красноярском детей могут привлечь по уголовной статье

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СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Жителя Красноярского края могут обвинить в убийстве своей семьи по неосторожности после повлекшей гибель нескольких человек обработки дома дихлофосом. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«34-летний Дмитрий признался, что распылил средство от насекомых «Варан» во всех комнатах и плохо проветрил дом — была открыта только маленькая форточка», — сообщает информационный канал.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

При этом при первых симптомах отравления мужчина единственный выпил таблетку от боли в животе. По словам отца семейства, он боялся, что «Омепразол» навредит его детям и беременной жене, поэтому решил не давать им лекарство.

21 сентября четверо детей погибли из-за тяжелого отравления дихлофосом. Более легкую степень отравления получили их отец и беременная мать.

Ранее врач объяснил, как не допустить отравления при обработке помещений дихлофосом.

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