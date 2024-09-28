Игорю Стрелкову стало плохо в колонии

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий наказание в колонии, пожаловался на боли в сердце. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным информационного ресурса, у 53-летнего экс-министра обороны ДНР все чаще случаются приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца. У Стрелкова появилась сильная одышка, а незадолго до этого начала отниматься рука.

Как пишет SHOT, защита заключенного настаивает на том, чтобы его перевели в больничный стационар, поскольку он нуждается в срочной операции на сердце. По словам адвоката Стрелкова, скорее всего, его подзащитному потребуется шунтирование или стентирование, что станет понятно после полного обследования, которое невозможно в тюремных условиях.

26 сентября бывший министр обороны ДНР прокомментировал слухи о своей отправке в зону специальной военной операции. По его словам, в колонии никто с заключенными ни о чем не договаривается, и единственный законный способ для него попасть в зону боевых действий — это отмена приговора по суду либо персональный акт помилования со стороны президента.

Игоря Стрелкова арестовали в июле 2023 года. Заявление против него написал доктор из ЧВК «Вагнер» и бывший муниципальный депутат из Ярославля Дмитрий Петровский. Экс-министра обороны ДНР обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в Telegram.

В одном из них Стрелков писал, что в Крыму хотели сдать полуостров врагу, а в другом — что военным из ДНР не платят обещанные деньги. В материалах уголовного дела есть заявления граждан из Крыма и Белгорода, которых возмутили публикации Стрелкова. В январе 2024-го Мосгорсуд приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Он отбывает наказание в колонии в Кировской области.

Ранее Стрелков заявил об окончании спецоперации.