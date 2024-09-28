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В Курской области мужчина погиб при спасении своей жены от дрона

РИА Новости: житель Курской области закрыл жену собой от дрона ВСУ и погиб

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Inna Varenytsia/Reuters

Житель курского села Большое Солдатское закрыл свою жену от дрона во время атаки украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его знакомую Галину Сидорову.

Женщина рассказала, что мужчина по имени Александр жил на улице Почтовой, ранее служил в милиции и воевал в Чечне вместе с ее мужем. По ее словам, он приходил к оставшимся в селе жителям и спрашивал, в чем они нуждаются. Затем он ехал в Курск и покупал там необходимое, в том числе привозил оттуда людям хлеб.

Как рассказала Галина, в очередной раз Александр решил поехать не по привычному маршруту, а «проскочить» через улицу Горянку, где в это время упал дрон.

«Он закрыл собой жену — его насмерть, жена в тяжелом состоянии. Ее отправили в Москву, сказали, наверное, глаза не будет у нее», — сказала местная жительница.

По ее словам, Александр в тот момент ехал за новой партией гумпомощи.

25 сентября РИА Новости сообщало, что ушедший на фронт учитель истории из Курска, боец сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным «Ганс» погиб в ходе боевых действий.

Ранее в Курской области из-за обстрела погиб мирный житель.

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Атаки на Курскую область
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