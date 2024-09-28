В Брянской области загорелось деревообрабатывающее предприятие

В поселке Локоть Брянской области произошел крупный пожар на деревообрабатывающем предприятии. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

По информации ведомства, площадь огня составила 2,5 тыс. квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.

«Горят два здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы. На месте работают 64 специалиста и 21 единица техники», — говорится в сообщении.

26 сентября во Владимирской области произошел пожар на строительном рынке. По данным МЧС, площадь пожара быстро увеличивалась. Сначала она составляла 2 тыс. квадратных метров. Затем огонь распространился на 2,75 тыс. «квадратов». По предварительной информации, в огне никто не пострадал.

До этого на западе Москвы загорелся склад запчастей на улице Горбунова. Площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось. Позже спасатели полностью ликвидировали пожар.

Ранее в Подмосковье загорелся торговый центр.