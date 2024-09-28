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Выросло число жертв взрыва на заправке в пригороде Махачкалы

МЧС: число погибших из-за взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 11

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Муса Салгереев/ТАСС

В Дагестане после взрыва на АЗС извлекли тело еще одного погибшего, передает МЧС России.

В пятницу, 27 сентября, на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет произошло несколько взрывов. На данный момент известно о 22 пострадавших, 11 из которых скончались, среди них двое детей. По версии Telegram-канала SHOT, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте происшествия начался пожар, его площадь превысила 500 квадратных метров. Под завалами могут оставаться люди.

Очевидцы рассказали» Газете.Ru», что во время взрыва пошатнулись жилые дома, находившиеся рядом с заправкой.

Похожий инцидент был в Дагестане в августе 2023 года. Тогда в Махачкале в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой, удобрения сдетонировали после возгорания во время технических работ, после чего огонь перекинулся на соседнюю постройку и АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом. В результате этого на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности, их закрыли.

Ранее в Дагестане на заправках выявили более 4,5 тыс. нарушений.

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Взрыв АЗС в Дагестане
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