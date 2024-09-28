В российском регионе инвалиды-колясочники оказались отрезаны от города

Инвалиды-колясочники, проживающие в Михайловском муниципальном районе Рязанской области, оказались отрезаны от ближайшего города железной дорогой. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в районе создали учебное заведение для людей с инвалидностью — Михайловский колледж-интернат. Там были созданы все необходимые для них условия, однако безбарьерная среда заканчивается за воротами колледжа. До ближайшего города можно добраться только через железнодорожные пути, по которым проходит автомобильная дорога без тротуаров.

«Эта проблема была всегда. Я в колледже уже 14 лет — учился, потом работал. Нам, колясочникам, приходилось добираться по проезжей части, а в спину получать сигналы недовольных водителей», — рассказал выпускник Михайловского колледжа, чемпион России по настольному паратеннису Алексей Лисовой.

Лисовой рассказал, что он озвучил эту проблему во время прямой линии с президентом в декабре 2020 года. После нее местным чиновникам поручили решить ситуацию. С ним связался заместитель главы администрации района Роман Бабаев, который рассказал, что на тот момент денег для обустройства безопасного пути не было. По данным местных чиновников, только «для составления и согласования проекта» требовалось пять млн рублей.

Летом 2022 года рабочие проложили тротуар от колледжа до железной дороги. Однако переход через пути осуществлялся по деревянному настилу, который разрушался.

6 сентября стало известно, что Минтруд начал готовить комплекс мер по поддержке работодателей, нанимающих людей с инвалидностью, в рамках нацпроекта «Кадры». Сейчас в России работают только 27% инвалидов трудоспособного возраста.

Ранее в Пермском крае женщина обвинила полицейских в избиении ее сына-инвалида.