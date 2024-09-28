Новая серия взрывов произошла в Бейруте

В Бейруте слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.

По его словам, звуки доносятся со стороны южного пригорода столицы Ливана. Там также видны столбы дыма.

В ночь на 28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по складам с оружием ливанского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута. Точечные удары наносились по гражданским зданиям в районе Дахия на юге города. ЦАХАЛ утверждает, что под ними находились склады «Хезболлы». Ливанское движение назвало эти заявления «лживыми».

Накануне ВВС Израиля нанесли целенаправленный авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Целью Тель-Авива был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. Источники американских СМИ утверждают, что Насралла мог быть в здании, по которому пришелся удар, однако собеседник Al-Arabiya назвал операцию неудачной. В результате удара, по данным минздрава Ливана, пострадали около 17 человек. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

Ранее стала известна причина удара Израиля по лидеру «Хезболлы».