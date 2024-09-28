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Подозреваемую по делу о похищении и убийстве женщины в Балаково задержали

В Балакове задержана подозреваемая в убийстве соперницы из ревности

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СУ СК РФ по Саратовской области/VK

В городе Балаково Саратовской области правоохранители задержали Светлану Тюрьганову по делу о похищении и убийстве женщины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Балаковский районный суд.

Отмечается, что Тюрьгановой продлили срок задержания до 29 сентября.

«29 числа они (следователи.— «Газета.Ru») либо выйдут с ходатайством об избрании меры пресечения, либо ее по истечении срока отпустят», — поделились в суде.

Следствие считает, что в ночь на 23 сентября в районе домов № 11 и № 13 на улице Бульвар Роз в Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу Наталью Алешникову. Они насильно усадили ее в машину и скрылись. Тело Алешиной нашли в среду.

Следственный комитет возбудил дело по статьям «Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного.

До этого родственники похищенной в Балаково женщины пообещали награду за информацию об убийцах.

Ранее в Воронеже пьяный военный ударил девушку ножом в горло за отказ поехать с ним в гостиницу.

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