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Один из создателей Рунета потерял сознание на свидании в СИЗО

Сооснователь Рунета Солдатов потерял сознание во время свидания с женой в СИЗО

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Depositphotos

Один из основателей Рунета, бывший заместитель министра связи РФ Алексей Солдатов потерял сознание во время свидания со своей женой в СИЗО. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, после потери сознания Солдатов ударился головой об решетку. От падения на пол его спас сосед, который также пришел на свидание с близкими. После инцидента конвоиры вызвали врачей, которые оказали помощь сооснователю Рунета.

Журналисты отметили, что в последнее время состояние здоровья экс-замминистра ухудшается. Сейчас Солдатов находится в больнице СИЗО «Матросская Тишина». При этом передвигается он с трудом, подчеркнуло издание.

22 июля Савеловский районный суд Москвы приговорил Солдатова к двум годам лишения свободы. По словам адвоката Екатерины Чупарновой, он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Дело против Солдатова и его деловых партнеров Евгения Антипова и Андрея Шкиттина было заведено в конце 2019 года. Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере «по факту хищения путем обмана права на IP-адреса» некоммерческой организации РосНИИРОС. С тех пор и экс-замминистра находился сначала под домашним арестом, а затем — под подпиской о невыезде.

Ранее на Сахалине спасли девочку, потерявшую сознание из-за чупа-чупса.

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