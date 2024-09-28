В России увеличился спрос на халяльную продукцию

Тренд на здоровый образ жизни меняет привычки людей. Покупатели интересуются более безопасными и чистыми продуктами, а потому смотрят на маркировку «Халяль» — вне зависимости от того, мусульмане они или нет. О том, как растет популярность такой продукции, «Газете.Ru» рассказала Нина Королева, руководитель по закупкам свежих продуктов Metro.

«Слово «халяль» в переводе с арабского означает «дозволенное». В контексте еды это то, что не нарушает исламские пищевые табу — то есть полностью натуральная продукция, произведенная согласно шариату. И для того, чтобы на упаковке появилась отметка «Халяль», производители должны соблюдать строгие правила. Это касается не только, например, способа убоя скота, но и запрета на использование разрешенных в России добавок — консервантов, красителей и усилителей вкуса. В таких товарах также не может быть химикатов, ГМО и антибиотиков», — объяснила она.

По ее словам, отмечается повышение спроса на халяль с 2021 года — особенно на Урале, Юге и в Поволжье.

«Связываем это с трендом на здоровое питание. И если «эко» продукция не проходит столь строгую проверку, то «халяль» — это гарант безопасности. Все больше клиентов придерживаются ЗОЖ, и такие товары точно не вызывают сомнений в качестве. Еще одна причина, с которой связан интерес — прирост исламского населения, основных потребителей халяль продуктов», — отметила Королева.

Чаще всего россияне покупают охлажденное мясо (баранину, говядину) и птицу (курицу, индейку, утку), деликатесы и колбасы. На полках появляются и редкие товары с этой маркировкой: сыры, безалкогольные вина, растительное мясо и тесто. Интерес к категории повысился и среди В2В-клиентов: более 15 SKU поставляются в 10 000 заведений общепита.

«Халяльная продукция представлена как локальными производителями, так и белорусскими, сербскими, словенскими и малазийскими», — сказала эксперт.

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