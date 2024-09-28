Треть россиян записывают рабочие задачи в блокнот

Всего 65% россиян составляют план задач на день. Это показало исследование Битрикс24, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом 72% подтвердили, что эффективное ведение и фиксация задач напрямую влияют на производительность, а почти у каждого пятого опрошенного (18%) случались конфликты с коллегами из-за забытых рабочих договоренностей.

Также обнаружилось, что каждый третий респондент (33%) фиксирует свои рабочие задачи письменно — в блокноте или ежедневнике.

В то же время 56% сотрудников сообщили, что предпочли бы использовать специальные программы и онлайн-сервисы для планирования задач. Однако 55% работодателей не готовы внедрять специализированные инструменты.

Ранее выяснилось, что больше половины родителей страдают тревожностью из-за совмещения рабочих и семейных дел.