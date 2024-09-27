Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Избившего и пытавшегося изнасиловать пермячку мигранта отправили в колонию

В Пермском крае осудили мигранта, который избил и пытался изнасиловать женщину

close
Илья Наймушин/РИА Новости

В Пермском крае вынесли приговор мигранту, который сильно избил и пытался изнасиловать женщину. Об этом сообщает 59.ru.

По информации издания, инцидент произошел 16 июня в поселке Култаево. Местная жительница услышала крики, пошла на звук и увидела, как в перелеске на девушке сидит мужчина и вдавливает ее шею руками. При этом штаны на нем были приспущены.

Местные жители самостоятельно скрутили нападавшего. Пострадавшую девушку, которую агрессор сильно избил, госпитализировали. Она рассказала, что нападавший сначала был в компании друзей, однако они убежали. Эти мужчины были рабочими на стройке.

Нападавшему уроженцу Узбекистана 26 сентября вынесли приговор. Его признали виновным в покушении на изнасилование с применением насилия и угрозами. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее таксист-мигрант изнасиловал пассажирку в магаданском селе и получил четыре года колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами