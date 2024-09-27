Избившего и пытавшегося изнасиловать пермячку мигранта отправили в колонию

В Пермском крае вынесли приговор мигранту, который сильно избил и пытался изнасиловать женщину. Об этом сообщает 59.ru.

По информации издания, инцидент произошел 16 июня в поселке Култаево. Местная жительница услышала крики, пошла на звук и увидела, как в перелеске на девушке сидит мужчина и вдавливает ее шею руками. При этом штаны на нем были приспущены.

Местные жители самостоятельно скрутили нападавшего. Пострадавшую девушку, которую агрессор сильно избил, госпитализировали. Она рассказала, что нападавший сначала был в компании друзей, однако они убежали. Эти мужчины были рабочими на стройке.

Нападавшему уроженцу Узбекистана 26 сентября вынесли приговор. Его признали виновным в покушении на изнасилование с применением насилия и угрозами. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее таксист-мигрант изнасиловал пассажирку в магаданском селе и получил четыре года колонии.