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Безработный россиянин избил собутыльника подлокотником от кресла в Ульяновской области

В Ульяновской области мужчина избил собутыльника подлокотником от кресла

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Shutterstock

В Ульяновской области пьяная ссора мужчин закончилась избиением деревянным подлокотником от кресла. Об этом сообщает ulpravda.ru.

По информации издания, инцидент произошел в рабочем поселке Кузоватово. Предварительно, двое мужчин совместно распивали спиртные напитки и между ними возникла ссора. В ходе перепалки один из них использовал в качестве последнего аргумента оторванный от кресла деревянный подлокотник, которым избил оппонента.

В результате 34-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Информации о тяжести и характере его травм не поступало.

Подозреваемого в избиении 39-летнего собутыльника пострадавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее самарец жестоко надругался над сожительницей и превратил ее лицо в кровавое месиво.

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