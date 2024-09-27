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Мужчину из Африки госпитализировали в Петербурге после избиения местным жителем

В Петербурге мужчину из Африки госпитализировали после избиения

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Depositphotos

В Петербурге местного жителя подозревают в избиении мужчины из Африки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 20 сентября возле дома №26 на улице Примакова. Мужчина напал на 45-летнего приезжего из Африки и избил его — причины произошедшего не уточняются.

В результате пострадавшего иностранца госпитализировали в медицинское учреждение. Он самостоятельно обратился в полицию с сообщением об избиении 24 сентября.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Им удалось установить и задержать подозреваемого в нападении, им оказался 37-летний безработный местный житель. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее пьяный безработный курянин избил жену за отказ готовить еду.

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