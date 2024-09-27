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Бдительная женщина спасла мурманскую пенсионерку от телефонных мошенников

В Мурманской области женщина спасла пенсионерку от мошенников

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Depositphotos

В Мурманской области бдительная женщина за рулем автомобиля спасла пенсионерку от телефонных мошенников. Об этом сообщает издание «Хибины».

По информации издания, инцидент произошел в поселке Ревда. Пожилая женщина попросила свою знакомую отвезти ее в отделение банка, которое расположено в соседнем населенном пункте. Россиянка согласилась и уже в дороге, находясь за рулем, обратила внимание на странное поведение пенсионерки — она не поддерживала беседу и постоянно отвечала на какие-то звонки.

Уже на подъезде к соседнему поселку женщина поняла, что знакомую пытаются обокрасть аферисты. Она пыталась уговорить ее вернуться домой, однако та отказалась. Тогда россиянка решила отвлечь пенсионерку предложением заехать в магазин и завела разговор о семье.

В результате женщине удалось заставить пожилую женщину передумать и поехать домой. Там бдительная россиянка отвела пенсионерку в отдел полиции, чтобы сообщить о попытке мошенничества.

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