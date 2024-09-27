В Дагестане выросло число погибших из-за взрывов на автозаправке

Взрывы на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Республике Дагестан унесли жизни 10 человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

По информации ведомства, сотрудники экстренных служб обнаружили под завалами тело еще одного погибшего. Таким образом общее число пострадавших в результате ЧП увеличилось до 21 человека.

«Из них 10 погибли, в том числе двое детей», — говорится в заявлении.

До этого глава региона Сергей Меликов рассказал, что из-за взрывов погибли шесть человек. Чуть позже пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале написала о девяти жертвах.

ЧП на заправочной станции Plus у поворота в село Новый Хушет в Дагестане произошло вечером 27 сентября. Telegram-канал SHOT пишет, что причиной происшествия могла стать детонация газового баллона.

После взрывов на территории АЗС начался пожар. Его площадь составила более 500 квадратных метров.

Как рассказали очевидцы, ударная волна задела расположенные рядом с местом ЧП здания. Жильцы соответствующих домов сообщили «Газете.Ru», что почувствовали, как строения пошатнулись.

В августе 2023 года в Дагестане произошел похожий инцидент. Тогда в городе Махачкале на территории автосервиса детонировала селитра, а возникший после пожар распространился на близлежащие строения и АЗС. Из-за этого травмы различной степени тяжести получили сотни человек.

Ранее правоохранители нагрянули к одному из владельцев взорвавшейся АЗС в Дагестане.