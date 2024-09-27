Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подача газа частично ограничена в дагестанский поселок после взрыва АЗС

В поселке Новый Хушет ограничена подача газа после взрыва на заправке

close
Shot' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал Shot

В поселке Новый Хушет частично ограничена подача газа в связи со взрывом на автозаправочной станции, произошедшим в пригороде Махачкалы. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства энергетики и тарифов Дагестана.

«По предварительным данным, объекты газоснабжения не пострадали. Тем не менее, в целях безопасности подача газа в поселке частично ограничена,» — указано.

По информации министерства, также произошло технологическое нарушение на линии электропередачи от подстанции «Насосная-1». На место инцидента выехала аварийная бригада, чтобы выяснить причину отключения и заняться ее устранением.

В пятницу, 27 сентября, на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. На данный момент известно о 15 пострадавших. По версии Telegram-канала Shot, причиной могла стать детонация газового баллона. Под завалами могут находиться люди.

Похожий инцидент был в Дагестане в августе 2023 года. Тогда в Махачкале в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой, удобрения сдетонировали после возгорания во время технических работ, после чего огонь перекинулся на соседнюю постройку и АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом.

Ранее на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности.

Все новости на тему:
Взрыв АЗС в Дагестане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами