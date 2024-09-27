Подача газа частично ограничена в дагестанский поселок после взрыва АЗС

В поселке Новый Хушет частично ограничена подача газа в связи со взрывом на автозаправочной станции, произошедшим в пригороде Махачкалы. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства энергетики и тарифов Дагестана.

«По предварительным данным, объекты газоснабжения не пострадали. Тем не менее, в целях безопасности подача газа в поселке частично ограничена,» — указано.

По информации министерства, также произошло технологическое нарушение на линии электропередачи от подстанции «Насосная-1». На место инцидента выехала аварийная бригада, чтобы выяснить причину отключения и заняться ее устранением.

В пятницу, 27 сентября, на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. На данный момент известно о 15 пострадавших. По версии Telegram-канала Shot, причиной могла стать детонация газового баллона. Под завалами могут находиться люди.

Похожий инцидент был в Дагестане в августе 2023 года. Тогда в Махачкале в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой, удобрения сдетонировали после возгорания во время технических работ, после чего огонь перекинулся на соседнюю постройку и АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом.

Ранее на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности.