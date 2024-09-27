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Генпрокурор РФ поручил изучить все обстоятельства взрыва на АЗС в Дагестане

Краснов поручил изучить все обстоятельства взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить все обстоятельства взрыва на АЗС в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По поручению Игоря Краснова будут изучены обстоятельства произошедшего на АЗС в Дагестане взрыва», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прокурор республики координирует действия правоохранителей и спасателей на месте происшествия. В зоне особого внимания надзорного ведомства — оказание помощи пострадавшим и безопасность жителей.

Генпрокуратура открыла круглосуточную горячую линию после взрыва на АЗС в Дагестане.

В пятницу на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. На данный момент известно о 15 пострадавших. По версии Telegram-канала Shot, причиной могла стать детонация газового баллона. Под завалами могут находиться люди.

Пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане получили ранения средней тяжести.

Ранее на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности.

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Взрыв АЗС в Дагестане
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