Увеличилось число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли шесть человек, в том числе двое детей. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Число пострадавших при этом увеличилось до 16. Информация приведена по состоянию на 20:10, отметил Меликов.

Глава Дагестана подчеркнул, что благодаря профессиональной работе бригад «скорой» удалось спасти не одну жизнь. На месте также помощь раненым оказывают добровольцы.

Все раненые доставлены в медучреждения Махачкалы. Их состояние расценивается как средней степени тяжести.

В пятницу на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. По версии Telegram-канала Shot, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте продолжается пожар, его площадь превышает 500 квадратных метров. Под завалами могут находиться люди.

Очевидцы сообщили» Газете.Ru», что во время взрыва пошатнулись жилые дома, находившиеся рядом с заправкой.

Похожий инцидент был в Дагестане в августе 2023 года. Тогда в Махачкале в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек.

Ранее сообщалось, что к владельцу взорвавшейся АЗС в Дагестане нагрянули силовики.