К владельцу взорвавшейся АЗС в Дагестане нагрянули правоохранители

Сотрудники полиции проводят обыски у одного из владельцев автомобильной заправочной станции (АЗС) в Республике Дагестан, где вечером 27 сентября произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В материале уточняется, что речь идет о бизнесмене по имени Марат Д. Сейчас его допрашивают правоохранители.

«Предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — отметили журналисты.

Они добавили, что в последний раз плановую проверку на АЗС проводили в ноябре 2023 года.

Автомобильная заправочная станция Plus, на которой произошли несколько взрывов, расположена у поворота в село Новый Хушет в Дагестане. По последним данным, в результате ЧП пострадали 15 человек.

Telegram-канал SHOT утверждает, что на АЗС детонировал газовый баллон. После этого здесь начался пожар, площадь которого превысила 500 квадратных метров.

Очевидцы рассказали «Газете.Ru», что из-за ударной волны пошатнулись несколько расположенных рядом жилых домов.

При этом в августе 2023 года в республике зафиксировали похожий случай. Тогда на территории автосервиса в городе Махачкале произошел взрыв и начался пожар, который перекинулся на стоявшие рядом строения и АЗС. В результате ЧП травмы различной степени тяжести получили сотни человек.

Впоследствии выяснилось, что в мастерской был оборудован незаконный склад селитры. Она детонировала после того, как в помещении при проведении технических работ началось возгорание.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов выехал к месту взрыва на АЗС.