Следователи назвали основную версию гибели детей под Красноярском

Версия о воздействии инсектицидов является приоритетной в расследовании смертельного отравления четырех детей в поселке Красная Сопка Назаровского района. С таким заявлением выступил Артем Кротов, руководитель управления криминалистики Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии, в своем Telegram-канале.

«На данный момент основной рассматриваемой версией является отравление детей инсектицидом, компоненты которого были найдены в организмах погибших», — сообщил Кротов.

Он также отметил, что элементы этого средства были обнаружены на шерсти котенка, который жил в доме и также погиб в тот же период, когда дети и взрослые отравились. Труп котенка был найден на свалке и отправлен на экспертизу.

Проведение судебных химических экспертиз продолжается, подчеркнул криминалист.

До этого в СК выделяли две основные версии — отравление инсектицидом или продуктами питания.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

Ранее специалисты не обнаружили превышения опасных веществ в продуктах, которые употребляла отравившаяся семья из Красноярском крае.