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На место взрыва в Махачкале выехали сотрудники МЧС РФ

МЧС РФ направило своих сотрудников на место взрыва на АЗС в Махачкале

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Shutterstock

Сотрудники экстренных служб выехали к месту взрыва в городе Махачкале, который расположен в Республике Дагестан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

По предварительным данным, ЧП произошло на одной из автомобильных заправочных станций (АЗС) на выезде из населенного пункта. Объект находится на трассе, ведущей в сторону села Новый Хушет.

«Информация уточняется», — говорится в заявлении.

Одним из первых о взрыве на АЗС в городе Махачкале сообщило агентство РИА Новости, сославшись на прокуратуру региона. Telegram-канал Mash утверждает, что взрывов было несколько. При этом ударной волной пробило стену трехэтажного дома, который находится рядом с заправочной станцией.

Примерно в то же время в Telegram-канале SHOT появились сведения о четырех пострадавших. Также журналисты рассказали, что из-за взрыва и последующего возгорания несколько транспортных средств и построек оказались уничтожены.

Как заявило агентство ТАСС, троих человек спасти не удалось. SHOT пишет, что среди них есть один ребенок.

Другие подробности о происшествии, включая его причины, пока не поступали.

Ранее в Ставропольском крае при пожаре на АЗС пострадали два человека.

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Взрыв АЗС в Дагестане
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