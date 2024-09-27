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Россиянка отсудила более 1 млн рублей за плохую химчистку авто

Оренбурженка отсудила 1,2 млн рублей за неудачную химчистку машины

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Shutterstock

В Оренбурге местная жительница через суд возместила ущерб за повреждение своего автомобиля во время химчистки. Об этом сообщает издание «Оренбург медиа».

Согласно материалам судебного разбирательства, женщина заключила договор на химчистку салона Audi на восемь тысяч рублей. Когда владелице вернули авто после чистки, она заметила, что некоторые элементы салона оказались испорчены. Оренбурженка попросила исполнителя возместить ей ущерб, но тот ей отказал.

Тогда потерпевшая обратилась в суд. В ходе независимой экспертизы ей подтвердили, что салон испортила именно химчистка. В итоге владелица иномарки не только вернула деньги за услугу, и добилась ремонта салона, который оценили в 471 тыс. рублей, но и взыскала 479 тыс. рублей в качестве процента за пользования денежными средствами. Салон также обязали заплатить штраф в размере более 243 тыс. рублей за отказ в добровольном возмещении ущерба и покрыть расходы заявительницы на экспертизу и судебные издержки. В общей сложности ответчик обязан выплатить более 1,2 млн рублей.

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