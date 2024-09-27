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В Москве арестовали мужчину по обвинению в госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене

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Depositphotos

Гражданина РФ арестовали по обвинению в государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По информации агентства, фигурантом стал мужчина по имени Вакулов В. М.

Ходатайство следствия об аресте жителя российской столицы удовлетворил Мещанский районный суд Москвы. В публикации уточняется, что решение было принято в ходе закрытого заседания.

Детали дела и срок, на который Вакулова В. М. отправили в СИЗО, в статье не уточняются.

27 сентября в Иркутской области осудили 20-летнего студента, который стал фигурантом дела о государственной измене. Как рассказали в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, речь идет о жителе города Тулун. Молодой человек самостоятельно связался с представителями украинской террористической организации, заявив им о желании принять участие в их операциях.

В результате гражданин начал распространять полученные от куратора листовки, а также завербовал одного из своих знакомых. За это его приговорили к 13 годам лишения свободы. Три из них он проведет в тюрьме, а оставшиеся 10 лет — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Ростовской области задержали женщину по подозрению в финансировании украинских войск.

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