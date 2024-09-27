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Родители российских школьников пожаловались на задание написать эссе от имени животных

В Арзамасе родители детей возмутились заданием написать эссе от имени животного

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Кстати... Новости Нижнего Новгорода.»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал »Кстати... Новости Нижнего Новгорода.»

В Арзамасском районе Нижегородской области некоторые родители учеников сельской школы выразили обеспокоенность заданием, которое получили пятиклассники на дом — детей попросили написать эссе от лица животного. Взрослые посчитали, что так школа привлекает детей к культуре квадроберов. Историей поделились журналисты телевизионной программы «Кстати».

Учительница русского языка предложила детям представить себя собакой, попугаем, хомяком или кошкой и описать от имени животного свой день.

«У них психика неокрепшая, могут подумать, что это в порядке вещей. Своему ребенку я запретил писать. Это творческое задание. Оценки за него не ставят. Мало ли кому эти листочки потом пойдут», — прокомментировал ситуацию отец одной из учениц.

В самой школе ничего плохого в задании не увидели. Директор образовательного учреждения в комментарии Telegram-каналу «Подъем» Сергей Мочкаев связи между квадроберами и эссе не увидел.

«Это творческое задание на развитие мышления и воображения. Чтобы дети не списывали в интернете сочинение о каком-нибудь своем любимом животном, учительница решила вот так вот заинтересовать детей», — пояснил глава образовательной организации.

Ранее психолог заявил, что субкультура квадроберов не опасна для психики детей.

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