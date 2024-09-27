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Гражданин РФ и Украины получил 12 лет за госизмену

Гражданин России и Украины получил 12 лет за помощь иностранному государству

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Мужчина, имеющий гражданство России и Украины, признан виновным в государственной измене за оказание финансовой помощи иностранному государству, действующему против безопасности РФ, и приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Третьего апелляционного суда общей юрисдикции.

Как поясняется, причиной апелляции стали доводы государственного обвинителя, а также жалобы осужденного и его адвоката, которые посчитали приговор Ростовского областного суда несправедливым.

«26 сентября 2024 года в ходе выездного заседания Третий апелляционный суд общей юрисдикции проверил законность решения Ростовского областного суда, согласно которому гражданин России и Украины подвергся наказанию за совершение государственной измены — оказание финансовой помощи иностранному государству с действиями, направленными против безопасности Российской Федерации. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год», — говорится в сообщении суда.

Судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения.

Сегодня суд также вынес приговор студенту из Иркутской области, которого обвиняли в госизмене. По версии следствия, 20-летний житель города Тулун самостоятельно связался с представителями украинской террористической организации и заявил, что хочет участвовать в их деятельности. После этого студент распространял листовки, которые получил от куратора. Помимо этого, молодой человек пытался завербовать своего знакомого.

Ранее житель Краснодара получил 11 лет колонии за попытку госизмены.

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