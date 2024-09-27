Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спецслужбы ворвались в квартиру к россиянину из-за переписки в соцсети

Силовики ворвались в квартиру к жителю Екатеринбурга из-за переписки в соцсети

close
ЦОС ФСБ РФ

Силовики ворвались в квартиру к жителю Екатеринбурга из-за переписки «Вконтакте», где он обсуждал создание оружия из компьютерной игры. Об этом сообщает Baza.

В переписке мужчина обсуждал со своим другом, кто должен принести селитру и уголь для изготовления оружия, а также недостающие элементы. После этого в 6 утра к нему в квартиру заявились сотрудники спецслужб и известили о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Его заподозрили в работе на организации РДК (признан в РФ террористической организацией) и «Легион Свобода России» (организация запрещена в России) в качестве исполнителя поджогов военкоматов и административных зданий. Сам мужчина отрицает это.

До этого иностранец выманил у россиянки личные фото, опубликовал их и стал фигурантом дела. Он создал во «ВКонтакте» страницу с женским псевдонимом. В социальных сетях он познакомился с девушкой, у нее обманным путем мужчина выманил личные фото. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее чиновникам поручили удалить служебные переписки в Telegram.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами