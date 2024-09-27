Спецслужбы ворвались в квартиру к россиянину из-за переписки в соцсети

Силовики ворвались в квартиру к жителю Екатеринбурга из-за переписки «Вконтакте», где он обсуждал создание оружия из компьютерной игры. Об этом сообщает Baza.

В переписке мужчина обсуждал со своим другом, кто должен принести селитру и уголь для изготовления оружия, а также недостающие элементы. После этого в 6 утра к нему в квартиру заявились сотрудники спецслужб и известили о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Его заподозрили в работе на организации РДК (признан в РФ террористической организацией) и «Легион Свобода России» (организация запрещена в России) в качестве исполнителя поджогов военкоматов и административных зданий. Сам мужчина отрицает это.

До этого иностранец выманил у россиянки личные фото, опубликовал их и стал фигурантом дела. Он создал во «ВКонтакте» страницу с женским псевдонимом. В социальных сетях он познакомился с девушкой, у нее обманным путем мужчина выманил личные фото. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее чиновникам поручили удалить служебные переписки в Telegram.