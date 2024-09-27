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Встреча мужчины с медведем в гараже попала на видео

UPI: канадец едва не пострадал от медведя, забравшегося в гараж мужчины

В Канаде медведь забрался в гараж и едва не напал на мужчину, пишет UPI. Этот момент попал на видео.

Алекс Голд из Британской Колумбии вернулся домой после похода в магазин и начал выгружать покупки из машины, когда заметил медведя в гараже. Зверь подошел достаточно близко к мужчине, однако канадец сохранил хладнокровие и не стал убегать, понимая, что такое поведение могло спровоцировать нападение животного.

Вместо этого, он попытался отпугнуть медведя громкими звуками и жестами, осторожно отступая назад к своему автомобилю. Когда Голду удалось добраться до машины, он нажал на гудок, что в конечном итоге заставило зверя уйти. Весь инцидент длился всего несколько минут, но оставил у Алекса незабываемые впечатления.

Эксперты отмечают, что реакция мужчины была правильной и помогла избежать возможных неприятных последствий. Они подчеркивают, что самое важное правило при встрече с медведем — не пытаться убежать и не делать резких движений.

Ранее в США медведь поселился в подвале дома пары и отказался уходить.

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