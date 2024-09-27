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Заблудившийся пассажир чуть не вышел на перрон аэропорта через служебное помещение

В Пулково пассажир взломал дверь в служебное помещение и вышел оттуда на перрон

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россиянин, торопившийся на авиарейс, проник в служебное помещение аэропорта и чуть не вышел оттуда на перрон. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в Пулково. 49-летний мужчина, прошедший в стерильную зону авиагавани, получил от перевозчика сообщение о задержке рейса из Петербурга в Самару на несколько часов. Дожидаться вылета пассажир отправился в кафе. Когда через несколько часов ему пришло новое сообщение с точным временем вылета, он спросил дорогу у официанта. Тот попросил обратиться к сотрудникам аэропорта. Мужчина не последовал этому совету, а сделал по-своему. Сначала он спустился на первый этаж зоны вылета и прошел в служебный коридор. Далее пассажир поднялся по лестнице и уперся в закрытую дверь. Это его не остановило: пассажир взломал замок и вышел на летное поле. Там его остановили сотрудники службы безопасности аэропорта.

Ранее в Сочи полиция задержала на борту самолета неадекватного пассажира.

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