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В Гари россиянин загорелся на лодке во время застолья с собутыльником

В Свердловской области мужчина загорелся в лодке, пока друг грел еду на плите

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Pixabay

В Свердловской области двое мужчин получили серьезные ожоги во время застолья на лодке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в поселке Гари. По словам одного из пострадавших, он познакомился с местным жителем и пошел выпивать с ним на лодку. На топливном баке была установлена газовая плита, на которой «гость» решил разогреть еду. В какой-то момент техника вспыхнула.

«Спасаясь от огня, он спрыгнул в воду и поплыл к суше, однако его собутыльнику этого сделать не удалось», – поделился собеседник.

Мужчина, который смог спастись, дошел до ближайших домов и обратился за помощью. Приехавшие на место медики диагностировали ожоги спины и руки, россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему оказали всю необходимую помощь. Позже второго пострадавшего нашли на берегу: его ноги лежали в лодке, а голова – в воде.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Саратовской области мужчина напал на собутыльника с японским мечом во время пьяной ссоры.

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