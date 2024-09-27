В Англии мать и дочь посадили в тюрьму за нарушение общественного порядка во время выгула собаки, пишет Sky News.

Как сообщают СМИ, 51-летняя Аманда Уолтон и 24-летняя Меган Дэвисон изначально были на прогулке со своей собакой, но в итоге присоединились к массовым беспорядкам в их городе. Камерами видеонаблюдения было зафиксировано, что женщины бросали предметы и повреждали чужое имущество, включая автомобили и мусорные баки.

Британки признали свою вину и раскаялись в содеянном. Суд принял во внимание тот факт, что ранее мать и дочь не имели проблем с законом. Однако, учитывая серьезность совершенных ими преступлений, они были приговорены к тюремным срокам.

Комментируя решение суда, сторона обвинения отметила, что подобные преступления являются недопустимыми и противоречат нормам общественного порядка.

Ранее женщину посадили в тюрьму за угрозы судье, постановившему усыпить ее собаку.