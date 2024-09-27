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Швейцария одобрила изменение границ с двумя странами

Власти Швейцарии одобрили незначительное изменение границ с Францией и Италией

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Denis Balibouse/Reuters

Швейцария одобрила незначительное изменение границ с Францией и Италией. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Федеральный совет страны.

Решение о подписании Конвенции об исправлении границы власти приняли на заседании 27 сентября.

Речь идет о незначительных изменениях границы в горах из-за таяния ледников в случае с Италией. В случае с Францией изменение границы оправдали инфраструктурными проектами. Италия и Франция пока находятся на стадии утверждения изменений.

До этого посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что дрейф Швейцарской Конфедерации в сторону НАТО проявляется все более отчетливо.

18 сентября сенат Швейцарии разрешил отправлять солдат на совместные с НАТО военные учения из-за опасений в снижении обороноспособности страны.

Швейцарская Конфедерация не является членом ни НАТО, ни Европейского союза. Долгое время государство сохраняет военный нейтралитет. Однако Швейцария поддержала практически все санкции против России после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее в Швейцарии отреагировали на атаки ВСУ по Курской области.

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