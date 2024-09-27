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В РФ предложили создать единую энергосистему с дружественными странами

Цивилев выступил за создание единой энергосистемы в РФ и дружественных странах

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Depositphotos

РФ необходимо создать единую энергетическую систему с дружественными странами. Об этом заявил российский министр энергетики Сергей Цивилев, пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что 27 сентября глава профильного ведомства выступил на сессии «ТЭК России: будущее начинается сегодня». Мероприятие состоялось в рамках VII Российской энергетической недели.

«Мы должны создавать новую генерацию, современную генерацию. Мы должны развивать наши сети, причем на новых, современных подходах», — сказал Цивилев.

По его словам, речь идет об использовании высоковольтных передач энергии и различных систем накопления электричества.

«И [надо] создавать единую энергетическую систему не только на территории РФ, но и с дружественными для нас странами», — добавил министр.

26 сентября Цивилев принял участие во встрече министров энергетики стран — членов БРИКС. Заседание также прошло в рамках VII Российской энергетической недели.

Во время мероприятия глава профильного ведомства призвал зарубежных коллег подумать над созданием единой энергетической стратегии, которая будет присуща всему объединению.

Ранее в Минэнерго РФ заявили, что страна исчерпала созданные в годы СССР резервы.

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