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Trussardi возвращается в РФ спустя два года

Trussardi возвращается на российский рынок из-за низких продаж в Европе

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Валерий Мельников/РИА Новости

Бренд Trussardi анонсировал свое возвращение на российский рынок спустя два года после ухода. Это связано с тем, что итальянская модная компания столкнулась с нехваткой спроса в Европе и почти оказалась на грани банкротства, сообщает Telegram-канал Mash.

В 2022 году уход Trussardi из России обернулся для компании долговыми обязательствами и продажей бренда Miroglio Group. Новые владельцы, занимающиеся продажей массовой одежды, провели реструктуризацию компании, надеясь улучшить финансовое положение, однако результаты не оправдали ожиданий.

По сведениям канала, продукция обновленного Trussardi не пользовалась популярностью в Европейском Союзе, что и подтолкнуло руководство к решению вернуться в Россию. Поставки премиальных парфюмов уже начались, и в ближайшее время в страну поступят рубашки и джинсы. Первый фирменный магазин в Москве откроется в скором времени в районе Ходынки.

В августе стало известно, что китайская компания Meizu готовится к возвращению на российский рынок и намерена привезти сразу три смартфона.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать одежду и обувь онлайн.

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