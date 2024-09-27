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В Госдуме призвали мужчин-депутатов не вмешиваться в женские гендерные роли

Депутат Бессараб: законодатели-мужчины не должны вмешиваться в женские дела

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Depositphotos

Законодателям мужского пола не следует пытаться навязывать женщинам ту или иную гендерную роль и не вмешиваться в их решения о материнстве. Женщины сами знают, когда и как им лучше рожать, подчеркнула член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

Парламентарий раскритиковала звучащие от представителей власти предложения мотивировать россиянок рожать в как можно более раннем возрасте.

«Самое печальное, что такие предложения поступают от коллег-мужчин. Я не знаю, как бы они восприняли ситуацию, если бы их сын 17 лет пришел домой и сказал, что он будет жениться на беременной девушке, которая только планирует поступать на первый курс», — прокомментировала Бессараб.

Она подчеркнула, что в России никто не собирается отдавать замуж 15-16-летних девочек, а соблазнение несовершеннолетних — это уголовно наказуемое деяние. В целом все происходящее говорит о том, что мужчинам-законодателям не следует вмешиваться и навязывать женщинам определенную гендерную роль.

Бессераб также напомнила недавнее предложение чиновника обязать женщин сначала рожать, «а потом все остальное».

«Давайте девушки сами разберутся, как им удобно, как правильно», — подчеркнула парламентарий.

Напомним, до этого сенатор Андрей Кутепов предложил добавлять абитуриенткам с детьми дополнительные баллы при поступлении в вуз. Причем получить подобные преференции, согласно его предложению, смогут только те, кто родил в течение года до подачи документов.

Ранее в Госдуме призвали обязать россиянок рожать в 18-19 лет.

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