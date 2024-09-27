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Институт развития интернета представил более 80 новых кино- и телепроектов

В «Кибердоме» показали первые кадры сериала «Москва слезам не верит»

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Depositphotos

В «Кибердоме» состоялась презентация нового сезона Института развития интернета. Генеральный директор организации Алексей Гореславский и генеральный продюсер Елена Лапина представили более 80 проектов, которые выйдут в 2024-2025 годах. Об этом сообщила «Лента.ру».

Среди презентованных проектов — исторические, семейные, детективные, молодежные, анимационные и комедийные сериалы, онлайн-шоу с участием популярных блогеров, видеоигры и мультиформатный контент.

Также были представлены первые кадры сериала Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит» по мотивам знаменитого фильма Владимира Меньшова.

Новый проект от создателей «‎Слова пацана. Кровь на асфальте» рассказывает историю трех подруг. События развиваются в начале нулевых.

В главных ролях — Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова, Тина Стойилкович и другие.

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский назвал поддержку и развитие внутреннего рынка одной из главных задач организации.

Он отметил, что за последнее время при поддержке ИРИ вышло более 600 проектов, почти половина из которых — это контент в блогосфере, то есть то, что смотрит молодая и подростковая аудитория.

«Главный показатель для нас — интерес зрителей к этим проектам: они собрали 5,4 млрд просмотров», — заявил Гореславский.

Он добавил, что среди ключевых тем на ближайший год — герои прошлого и настоящего, мало освещаемые исторические события и эпохи, конструирование будущего в фантастических и фэнтезийных проектах, контент для детско-подростковой аудитории.

Игровые сериалы, анимация и документальные проекты — все то, что будет представлено в новом сезоне.

С 2020 года ИРИ поддержал более 2 тыс. проектов, которые собрали 16,6 млрд просмотров.

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