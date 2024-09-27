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В Москве начались осенние дожди

Синоптик Леус рассказал о пришедших в Москву осенних дождях

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москву пришли осенние дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, уже в 11:00 мск осадки отметили метеостанции аэропортов Шереметьево и Внуково. Леус добавил, что тучи плотным слоем надвигаются на столицу с запада.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в оставшуюся половину недели в Москве сохранится хорошая погода с летним теплом. Однако к выходным в столицу придет циклон, который принесет с собой дожди и осеннюю прохладу.

К выходным в Москве начнет резко снижаться атмосферное давление, а погоду начнет формировать атлантический циклон, который принесет с собой дожди. При этом по-прежнему будет достаточно тепло — в субботу ожидается +21-23 градуса, в воскресенье +16-21 градус. Однако летнее тепло ощущаться уже не будет, предупредила Позднякова.

Ранее россиян предупредили о новом сезоне аллергии, который запустят дожди.

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