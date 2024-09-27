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Французский миллиардер признал, что помог Дурову

Французский миллиардер Ксавье Ниль подтвердил, что оказал помощь Дурову

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lukomore.org/Global Look Press

Французский миллиардер Ксавье Ниль подтвердил, что оказал помощь основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, которого задержали во Франции в конце августа. Слова бизнесмена передает BFM.

Издание Le Monde писало, что Ниль предоставил Дурову «тайные апартаменты».

«Он еще не был осужден. Я могу вам сказать, что, когда оказываются в тюрьме, появляются проблемы с законом, все исчезают. Когда у меня есть друг, который попал в затруднительное положение и звонит мне, то я тут как тут», — заявил миллиардер.

До этого стало известно, что Telegram теперь сможет раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы. СМИ также сообщали, что платформа уже начала отвечать на запросы французских властей, а также предоставила Национальной полиции материалы, которые могут идентифицировать некоторых подозреваемых.

При этом в 2018 году, после того как Дуров отказался сотрудничать с российскими властями после теракта в Петербурге, предприниматель заявил, что мессенджер не будет выдавать личные данные пользователей государственным органам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дуров рассказал, сколько зарабатывает в год.

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