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«Ситуация тревожная»: в России поддержали отмену моратория на проверки общепита

Председатель ОПИ Павлов: мораторий на проверку общепита нужно отменить

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Global Look Press

В России пора возвращать проверки заведений общественного питания с учетом того, что количество жертв отравлений постоянно растет. Мораторий на проверки можно хотя бы пересмотреть, отменив его частично, заявил в беседе с НСН председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Сегодня эксперты отмечают очень тревожную ситуацию в сфере общепита и производства готовой еды, отметил Павлов.

«Проблемы есть, из-за безнаказанности бизнеса растет число нарушений, которые сопровождаются жертвами, летальными исходами, растет число отравлений, снижается качество продукции», — подчеркнул он.

Мораторий о запрете на проверки требует если не полной отмены, то хотя бы внесения изменений. Следует возвратить контрольные мониторинговые закупки продуктов питания в сфере общепита без согласования с прокуратурой, объяснил эксперт. Сегодня же проверки проводятся только после массовых отравлений, когда наступает угроза жизни людей.

Сегодня бизнес в случае нарушений нельзя привлечь к ответственности — можно только выдать предостережение, в результате чего предприниматели понимают свою безнаказанность и экономят на качестве. Хотя чрезвычайные ситуации с массовыми отравлениями лучше предупреждать, чем бороться и их последствиями, заключил Павлов.

Напомним, в Госдуме предложили снять мораторий на проверки заведений общепита из-за вспышек отравлений. Мораторий действует с марта 2022 по 2030 год, однако предлагается вернуть проверки с 1 января 2025 года. Кроме того, депутаты призывают усилить контроль за качеством продуктов питания и готовых блюд по всей цепочке и ввести персональную ответственность должностных лиц за нарушение требований качества продуктов.

Ранее из российского детского лагеря 14 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией.

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