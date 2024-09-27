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Студент сделал самую высокую шляпу в мире

UPI: в США студент сделал шляпу высотой 5 метров и установил рекорд

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Guinness World Records

Студент из США сделал самую высокую шляпу в мире и вышел в ней на прогулку, пишет UPI.

Джошуа Кисер из Пенсильвании установил новый мировой рекорд, создав самую высокую шляпу в мире. Его головной убор достигает высоты пять метров, а работать над ним студент начал еще до начала пандемии COVID-19. Он решил замахнуться на это достижение после просмотра фотографии мужчины в гигантском цилиндре на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Кисер столкнулся с рядом трудностей при создании своей шляпы. Его первая попытка с помощью картонных блоков и липучек не дала желаемого результата. Затем он попробовал использовать деревянные штифты, но они оказались слишком тяжелыми.

В конечном итоге, Джошуа взял легкие желоба и части мусорного бака для создания финального образца. Конструкция была усилена монтажной пеной и покрыта красной тканью в стиле Санта-Клауса.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса попал рис стоимостью 10 тысяч рублей за 1 кг.

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