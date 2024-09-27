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Сын подал в суд на мать, выкинувшую его комиксы

Oddity Central: на Тайване суд постановил матери выплатить сыну $160 за выкинутые комиксы

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Shutterstock

На Тайване 20-летний сын подал в суд на мать после того, как она выкинула его коллекцию комиксов, пишет Oddity Central.

Студент из Тайбэя подал иск против своей матери за то, что она выбросила его коллекцию комиксов без разрешения. По словам мужчины, у него было 32 тома популярной манги «Атака титанов», которые он собирал несколько лет и считал важной частью своей жизни. Сын также отметил, что найти такие же издания сейчас очень трудно, особенно учитывая, что некоторые из томов уже не выпускаются и могут считаться предметами коллекционирования.

На суде истец потребовал компенсации ущерба, а также наказания для своей матери. Женщина была приговорена к штрафу в размере $160. Во время заседания мать признала вину и выразила желание примириться с сыном, но тот отказался идти на контакт.

Ранее была анонсирована крупнобюджетная игра про Блэйда из комиксов Marvel.

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