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На месте крушения вертолета в Архангельской области нашли тела двух человек

МЧС: 2 человека погибли при крушении вертолета Robinson в Архангельской области

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Katsiarynamay/Shutterstock/FOTODOM

На месте крушения частного вертолета Robinson 44, который исчез после вылета, нашли тела двух погибших. Об этом сообщило региональное агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

Упавший вертолет нашли в пяти километрах от деревни Бычье в 9:10 мск. Сейчас спасатели решают вопрос о транспортировке тел и проведении следственных мероприятий.

Накануне вечером стало известно, что в Архангельской области пропал вертолет Robinson R44. По информации Telegram-канала Mash, на борту воздушного судна находился депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин и местный бизнесмен Алексей Семенов. Отмечалось, что экипаж вертолета не имел разрешения на полет.

Сначала сообщалось, что вертолет мог разбиться недалеко от резиденции губернатора Архангельской области Александра Цыбульского в районе деревни Бабанегово. Позднее стало известно, что пропавший с радаров Robinson R44 упал в болотистой местности между населенными пунктами Бычье и Карандашевская. Утром 27 сентября его нашли.

Ранее возбудили второе уголовное дело после крушения вертолета в Якутии.

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