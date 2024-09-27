Врач оценила, кто может отравиться магазинными пельменями

Здоровый человек не отравится пельменями, даже если в них будет условно-патогенная микрофлора, например, кишечная палочка или сальмонеллы. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, врач высшей категории, доктор медицинских наук Анна Гончарова из Медицинского центра династии Гончаровых.

По ее словам, отравление может наступить только у тех людей, у которых ослаблены иммунная система и защитные механизмы. Кроме того, должен быть нарушен нормальный микробиом.

«То есть нормальные обитатели кожи и слизистых должны быть повреждены, чтобы была пустая экологическая ниша, куда она может заселиться. Должна быть для нее благоприятная среда — например, пониженная кислотность желудочно-кишечного тракта и изменение качества желчи, где она может прижиться. Потому она и условная, что мы каждый день с ней контактируем, и никто о ней не помнит, не знает и не заболевает. Когда она попадает в ослабленные организмы, тогда она может стать патогеном», — объяснила Гончарова.

Чтобы не отравиться пельменями, она посоветовала поддерживать иммунитет и следить за состоянием органов пищеварения. Врач также посоветовала заменить магазинные пельмени на домашние, чтобы быть уверенным в их составе.

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова до этого говорила, что в приобретенных в магазине пельменях встречаются опасные бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонеллы. Роскачество исследовало 20 торговых марок пельменей по 587 показателям. В итоге ни одна продукция не стала претендентом на российский знак качества.

Ранее диетолог раскрыла главную опасность пельменей.