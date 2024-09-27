На слете казачьей молодежи опробовали VR-симулятор «Кибершашка»

На V всероссийском слете казачьей молодежи в Пятигорске прошла апробация первого в России VR-симулятора рубки шашкой «Кибершашка», сообщается в Telegram-канале «Всероссийское казачье общество».

Как отметил разработчик, зампред ассоциации молодежная казачья организация Терского казачьего войска «Терцы», боец казачьей разведывательной бригады «Терек» Демьян Шлапаков, казаки не только сохраняют традиции, но еще и дополняют их с помощью новых технологий.

«Это помогает привлекать молодежь. Им интереснее поглощать историю. На нескольких мероприятиях уже проводили турниры. Азарт у участников растет с каждым разом», — сказал он.

Шлапаков добавил, что раньше симулятор уже получил высокие оценки со стороны ведущих экспертов России по цифровым видам спорта. Также «Кибершашку» предложили внести в дисциплины фиджитал спорта.

Всероссийский слет казачьей молодежи проходит с 24 по 28 сентября в пятигорском Центре знаний «Машук».