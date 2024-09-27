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Стало известно, какое наказание грозит Воловенко за пьяный дебош в самолете

Юрист Хаминский рассказал о наказании актеру Воловенка за дебош в самолете

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evgenii_volovenko_1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актеру Евгению Воловенко за пьяный дебош в самолете может грозить лишение свободы на срок до семи лет. Квалифицировать его деяние могут как обычное хулиганство или хулиганство в воздушном транспорте – в зависимости от этого наказание будет либо жестче, либо мягче, рассказал RT руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

За мелкое хулиганство по КоАП актеру грозило бы до 15 суток лишения свободы, однако деяние нарушителя квалифицируют в рамках уголовного кодекса, напомнил юрист. За обычное хулиганство максимальное наказание предполагает семь лет лишения свободы. Если же к дебоширу применят специальный квалифицирующий признак за хулиганство в воздушном транспорте, то в этом случае максимальное наказание – это лишение свободы на пять лет.

Напомним, звезду сериала «По законам военного времени» Воловенко сняли с самолета в Хабаровске. Уточняется, что он оскорблял бортпроводников, требовал разрешить ему курить за отдельную плату и продать выпивку, а также несколько раз пытался прорваться в туалет и открыть дверь самолета. Сообщалось, что против актера возбудили уголовное дело.

Ранее пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета и штурмовал кабину пилотов.

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