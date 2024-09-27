Российские работодатели назвали самые невыносимые привычки своих сотрудников

Российские работодатели плохо относятся к привычкам сотрудников опаздывать, сплетничать или играть на компьютере. Однако на первом месте среди невыносимых привычек, которые не готовы терпеть руководители компаний, находятся все виды тяжелых зависимостей. Об этом заявили 100% участников соответствующего опроса, передает RT.

На втором месте после зависимостей оказалось увлечение компьютерными играми – 86% работодателей готовы за это уволить своих подчиненных. Чуть менее половины назвали неприемлемыми опоздания (45,6%). Многие также отмечали, что не станут терпеть распространение слухов и сплетен, так как это плохо сказывается на репутации компании.

Более трети опрошенных заявили, что плохо относятся к работникам, если они часто жалуются на усталость, спят на рабочем месте. Что касается курения, то эту привычку в число неприемлемых вносят в том случае, если сотрудник должен общаться с людьми или жертвует рабочим временем.

Потребление пищи на рабочем месте неприятной привычкой сотрудников назвали 31,1% работодателей.

Всего в исследовании для аналитического центра «АльфаСтрахование», которое провели «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформа «Академия здоровья», на вопросы отвечали более 1,4 тыс. россиян.

До этого выяснилось, что почти половина — 40% — российских компаний считают, что у соискателей должно быть хобби, и его лучше указать в резюме. Большинство работодателей (65%) считают, что информация о хобби говорит о всестороннем развитии кандидата.

Ранее стало известно, как изменились требования работодателей на фоне дефицита кадров.